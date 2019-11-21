Комиссия по социальной политике и образованию Совета депутатов города Новосибирска рассмотрела проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Депутаты оценили бюджетные возможности для решения социальных проблем города, а также обсудили возврат муниципалитету отчислений от налогов на доходы физических лиц.

На прошедшем 20 ноября заседании комиссии по социальной политике и образованию депутаты горсовета уделили особое внимание вопросу возвращения городу поступлений от сбора налогов на доходы физических лиц (НДФЛ). Напомним, в 2014 году произошло перераспределение средств от сбора НДФЛ в пользу бюджета области. Позже мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечал, что с момента принятия решения город постоянно ощущает острейший дефицит бюджета.

Как отметил председатель комиссии горсовета по социальной политике и образованию Николай Тямин, у муниципалитета есть все шансы вернуть потерянные отчисления по НДФЛ.

«Сегодня мы видим реальные подвижки и внимание наших старших товарищей — депутатов Законодательного собрания — к проблемам Новосибирска. Сейчас и заксобрание, и горсовет думают над тем, как решить вопрос восполнения выпадающих доходов города Новосибирска на следующий год», — отметил Николай Тямин.

При этом депутат подчеркнул, что на сегодня пока не найдено однозначного решения проблемы с выпадающими доходами. Депутаты рассматривают возможность хотя бы частичного возвращения в город отчислений от налогов, которые ранее были перенаправлены в субъект Федерации.

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков подтвердил, что в городе растет собираемость налогов на доходы физических лиц. Ежегодный прирост по поступлениям от НДФЛ составляет более 1 млрд рублей. При этом сумма выпадающих доходов города по расчетам на 2020 год составит 400 млн рублей, в 2021 году — 1 млрд 220 млн рублей, в 2022 году — 1 млрд 200 млн рублей.

Общий дефицит бюджета Новосибирска, по информации начальника департамента финансов, в 2020 году составит 1,2 млрд рублей при планируемых доходах в размере 49,1 млрд рублей и расходах 50,3 млрд рублей. По расчетам на 2021 год, дефицит бюджета составит 800 млн рублей (доходы — 51,1 млрд, расходы — 51,9 млрд рублей). В 2022 году бюджет Новосибирска запланирован без дефицита, предварительно доходы составят 49,2 млрд рублей.

Александр Веселков напомнил депутатам о первоочередных бюджетных обязательствах города, в частности, формировании зарплатного фонда в соответствии с указом президента о повышении ежемесячного вознаграждения работникам бюджетной сферы. На реализацию этой задачи у города сегодня существует дополнительная потребность в 500 млн рублей.

Средств в бюджете на 2020 год недостаточно и для оказания в полном объеме социальной поддержки нуждающимся гражданам. Об этом на депутатской комиссии доложила начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева. Она сообщила, что ежегодно в городе происходит прирост числа граждан, получающих ежемесячные социальные выплаты. В 2019 году количество получателей составило 117 тысяч человек. В будущем году на осуществление ежемесячных выплат дополнительно потребуется 32,3 млн рублей. При этом, по сообщению чиновницы, в бюджете в полной мере предусмотрены выплаты в сфере опеки и попечительства. Общий объем расходов на реализацию социальной политики города в 2020 году, согласно проекту бюджета, составит 2 млрд 538 млн рублей.

В сфере образования, по информации начальника департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиля Ахметгареева, консолидированный бюджет на 2020 год превысит прошлогодний более чем на один миллиард и составит 24 млрд 903 млн рублей. В статьях расходов появится новая строчка на реализацию мероприятий по национальному проекту цифровизации школ. В 2020 году на эти нужды будет направлено более 256 млн рублей. В 2021 году — 851 млн, а в 2022 году — 437 млн рублей.

Кроме того, в рамках выполнения указа президента РФ, более 50 млн рублей будет направлено на повышение средней зарплаты учителей в Новосибирске. Также почти 138 млн рублей поступят на оснащение школ и детских садов оборудованием после реконструкции и капремонта.

Рамиль Ахметгареев напомнил, что в 2020 году планируется построить и сдать в эксплуатацию 10 зданий детских садов. На это предусмотрены средства бюджетов всех уровней в объеме 1 млрд 565 млн рублей. Также планируется ввести в эксплуатацию два здания школ (школа № 217 по ул. Шевелева в Кировском районе и школа № 218 по ул. Тюленина в Калининском районе) и одну пристройку (лицей № 130 в Советском районе), тем самым создать дополнительные 2725 учебных мест.

На комиссии по социальной политике и образованию депутаты Новосибирска вновь подняли вопрос о гаражных кооперативах, расположенных вблизи школ и детских садов. Депутаты горсовета обеспокоились решением проблемы еще в 2017 году после поступления жалоб жителей на небезопасное расположение металлических гаражей и погребов у территорий школ и дошкольных образовательных учреждений.

«Хранили в этих гаражах, как правило, горюче-смазочные материалы. Было несколько воспламенений вблизи школ. Зафиксированы также травмы детей на территориях гаражных кооперативов. Во многом нам уже удалось навести порядок вблизи образовательных учреждений. Но, к сожалению, проблема в городе остается. И она не столько в деньгах. Дело в том, что эти гаражи были предоставлены участникам Великой Отечественной войны, инвалидам. Нужно это учесть, чтобы не обидеть людей», — объяснил Николай Тямин.

Депутат горсовета Дмитрий Червов также акцентировал внимание на проблеме, отметив на своем округе большое количество гаражей возле школы № 94 и лицея № 160. Начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения мэрии Новосибирска Роман Попов сообщил, что работа с владельцами гаражей в городе ведется достаточно активно: в 2019 году удалось убрать 111 гаражей с территорий, примыкающих к детским садам и школам.

Депутаты горсовета приняли решение направить на имя мэра Новосибирска предложение рассмотреть вопрос и найти эффективные способы решения ситуации с гаражными кооперативами вблизи образовательных учреждений. Также депутаты намерены активно взаимодействовать с главами районных администраций, в чьей непосредственной компетенции находится решение этого вопроса.

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