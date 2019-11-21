В Совете депутатов города Новосибирска обсудили бюджет-2020

Марина Цурмаст
 
Депутаты Совета депутатов Новосибирска оценили бюджетные возможности для решения социальных проблем города
Депутаты Совета депутатов Новосибирска оценили бюджетные возможности для решения социальных проблем города

Комиссия по социальной политике и образованию Совета депутатов города Новосибирска рассмотрела проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Депутаты оценили бюджетные возможности для решения социальных проблем города, а также обсудили возврат муниципалитету отчислений от налогов на доходы физических лиц.

На прошедшем 20 ноября заседании комиссии по социальной политике и образованию депутаты горсовета уделили особое внимание вопросу возвращения городу поступлений от сбора налогов на доходы физических лиц (НДФЛ). Напомним, в 2014 году произошло перераспределение средств от сбора НДФЛ в пользу бюджета области. Позже мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечал, что с момента принятия решения город постоянно ощущает острейший дефицит бюджета.

Как отметил председатель комиссии горсовета по социальной политике и образованию Николай Тямин, у муниципалитета есть все шансы вернуть потерянные отчисления по НДФЛ.

«Сегодня мы видим реальные подвижки и внимание наших старших товарищей — депутатов Законодательного собрания — к проблемам Новосибирска. Сейчас и заксобрание, и горсовет думают над тем, как решить вопрос восполнения выпадающих доходов города Новосибирска на следующий год», — отметил Николай Тямин.

При этом депутат подчеркнул, что на сегодня пока не найдено однозначного решения проблемы с выпадающими доходами. Депутаты рассматривают возможность хотя бы частичного возвращения в город отчислений от налогов, которые ранее были перенаправлены в субъект Федерации.

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков подтвердил, что в городе растет собираемость налогов на доходы физических лиц. Ежегодный прирост по поступлениям от НДФЛ составляет более 1 млрд рублей. При этом сумма выпадающих доходов города по расчетам на 2020 год составит 400 млн рублей, в 2021 году — 1 млрд 220 млн рублей, в 2022 году — 1 млрд 200 млн рублей.

Общий дефицит бюджета Новосибирска, по информации начальника департамента финансов, в 2020 году составит 1,2 млрд рублей при планируемых доходах в размере 49,1 млрд рублей и расходах 50,3 млрд рублей. По расчетам на 2021 год, дефицит бюджета составит 800 млн рублей (доходы — 51,1 млрд, расходы — 51,9 млрд рублей). В 2022 году бюджет Новосибирска запланирован без дефицита, предварительно доходы составят 49,2 млрд рублей.

Александр Веселков напомнил депутатам о первоочередных бюджетных обязательствах города, в частности, формировании зарплатного фонда в соответствии с указом президента о повышении ежемесячного вознаграждения работникам бюджетной сферы. На реализацию этой задачи у города сегодня существует дополнительная потребность в 500 млн рублей.

Средств в бюджете на 2020 год недостаточно и для оказания в полном объеме социальной поддержки нуждающимся гражданам. Об этом на депутатской комиссии доложила начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева. Она сообщила, что ежегодно в городе происходит прирост числа граждан, получающих ежемесячные социальные выплаты. В 2019 году количество получателей составило 117 тысяч человек. В будущем году на осуществление ежемесячных выплат дополнительно потребуется 32,3 млн рублей. При этом, по сообщению чиновницы, в бюджете в полной мере предусмотрены выплаты в сфере опеки и попечительства. Общий объем расходов на реализацию социальной политики города в 2020 году, согласно проекту бюджета, составит 2 млрд 538 млн рублей.

В сфере образования, по информации начальника департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиля Ахметгареева, консолидированный бюджет на 2020 год превысит прошлогодний более чем на один миллиард и составит 24 млрд 903 млн рублей. В статьях расходов появится новая строчка на реализацию мероприятий по национальному проекту цифровизации школ. В 2020 году на эти нужды будет направлено более 256 млн рублей. В 2021 году — 851 млн, а в 2022 году — 437 млн рублей.

Кроме того, в рамках выполнения указа президента РФ, более 50 млн рублей будет направлено на повышение средней зарплаты учителей в Новосибирске. Также почти 138 млн рублей поступят на оснащение школ и детских садов оборудованием после реконструкции и капремонта.

Рамиль Ахметгареев напомнил, что в 2020 году планируется построить и сдать в эксплуатацию 10 зданий детских садов. На это предусмотрены средства бюджетов всех уровней в объеме 1 млрд 565 млн рублей. Также планируется ввести в эксплуатацию два здания школ (школа № 217 по ул. Шевелева в Кировском районе и школа № 218 по ул. Тюленина в Калининском районе) и одну пристройку (лицей № 130 в Советском районе),  тем самым создать дополнительные 2725 учебных мест.

На комиссии по социальной политике и образованию депутаты Новосибирска вновь подняли вопрос о гаражных кооперативах, расположенных вблизи школ и детских садов.  Депутаты горсовета обеспокоились решением проблемы еще в 2017 году после поступления жалоб жителей на небезопасное расположение металлических гаражей и погребов у территорий школ и дошкольных образовательных учреждений.

«Хранили в этих гаражах, как правило, горюче-смазочные материалы. Было несколько воспламенений вблизи школ. Зафиксированы также травмы детей на территориях гаражных кооперативов. Во многом нам уже удалось навести порядок вблизи образовательных учреждений. Но, к сожалению, проблема в городе остается. И она не столько в деньгах. Дело в том, что эти гаражи были предоставлены участникам Великой Отечественной войны, инвалидам. Нужно это учесть, чтобы не обидеть людей», — объяснил Николай Тямин.

Депутат горсовета Дмитрий Червов также акцентировал внимание на проблеме, отметив на своем округе большое количество гаражей возле школы № 94 и лицея № 160. Начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения мэрии Новосибирска Роман Попов сообщил, что работа с владельцами гаражей в городе ведется достаточно активно: в 2019 году удалось убрать 111 гаражей с территорий, примыкающих к детским садам и школам.

Депутаты горсовета приняли решение направить на имя мэра Новосибирска предложение рассмотреть вопрос и найти эффективные способы решения ситуации с гаражными кооперативами вблизи образовательных учреждений. Также депутаты намерены активно взаимодействовать с главами районных администраций, в чьей непосредственной компетенции находится решение этого вопроса.

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