В первом чтении сессии заксобрания региона принят проект закона о бюджете Новосибирской области на 2020 год. Доходы составят свыше 172,8 млрд рублей.

В ходе обсуждения проекта бюджета области были затронуты вопросы исполнения наказов избирателей, реализации программ газификации, обеспечения жителей чистой водой, вопросы работы сферы здравоохранения, строительства новых поликлиник, а также сферы образования, сообщает пресс-служба правительства.

«Основные параметры бюджета очень достойные, темпы прироста собственных доходов – 8, 9 и 10 процентов по каждому году из ближайших трёх лет. Консолидированный бюджет региона впервые перешагнёт порог в 200 млрд рублей. Но, конечно, нам требуется больше, потому что есть накопившиеся проблемы, такие, как обеспечение населения качественной питьевой водой, водоотведение, очистка сточных вод. Есть и крупные, знаковые задачи развития. Мы должны максимально активно участвовать в реализации национальных проектов, при этом не подходить к их исполнению формально», — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Представляя проект бюджета депутатам заксобрания, заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко отметил, что, по прогнозам, доходы областного бюджета 2020 года составят свыше 172,8 млрд рублей. Увеличение собственных доходов областного бюджета прогнозируется на 11,4 млрд рублей, или на 7,1% по сравнению с 2019 годом. Сумма расходных обязательств сложилась в размере 177,5 млрд рублей, а дефицит на будущий год составляет порядка 4,6 млрд рублей.

Также глава региона отметил, что проектом защищены ключевые социальные задачи: обеспечение населения главными социальными услугами в сфере образования, медицины, культуры, социального обслуживания, поддержка дорожного комплекса, АПК, стимулирование инвестиционной деятельности и другие.

По итогам рассмотрения проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» был одобрен депутатским корпусом в первом чтении и рекомендован для доработки, рассмотрения и окончательного принятия. Поправки в законопроект могут быть внесены до 29 ноября.

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