В «ИрАэро» опровергли арест самолетов компании в Китае

В «ИрАэро» опровергли появившуюся ранее информацию об аресте трех самолетов в Китае. По данным авиакомпании, в КНР застряли члены сменного экипажа, сейчас благополучно вернувшиеся на родину.

О проблемах с суднами компании «ИрАэро» на круглом столе в Госдуме РФ, инициированном КПРФ, в минувшую среду сообщила президент Шереметьевского профсоюза бортпроводников ПАО «Аэрофлот» Илона Борисова. Как рассказали в пресс-службе Московского городского комитета КПРФ, представитель профсоюза заявила о возможности банкротства авиакомпании. «Задолженность по зарплате составляет 3 месяца. Три экипажа застряли в Китае без возможности вернуться домой. Самолеты арестованы. Вероятность разорения компании очень высока», — цитирует Илону Борисову КПРФ.

Как пояснил «Континенту Сибирь» пресс-секретарь «ИрАэро» Николай Бессонов, проблемы с китайскими партнерами у авиакомпании действительно есть, однако об аресте воздушных судов речи не идет. «Судна находятся в Москве, в Домодедово, их никто не арестовывал. Простой самолетов связан с тем, что закончился контракт с китайскими заказчиками. Мы до последнего ждали и надеялись, что он будет продлен», — рассказал представитель авиакомпании. Николай Бессонов также уточнил, что в КНР действительно застряли сотрудники компании. Речь идет о сменном экипаже, члены которого должны были возвращаться на родину, как обычные пассажиры. Из-за отсутствия у них виз произошла задержка с возвращением, однако сейчас экипаж уже находится в Иркутске.

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