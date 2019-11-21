Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала «Континенту Сибирь» ролик с ее участием и высказала предположение, кто может стоять за его созданием и распространением.

В социальных сетях и мессенджерах активно обсуждается 14-ти секундный ролик, вырезанный из часовой программы канала «Лидеры говорят», опубликованной на YouTube еще 16 июля 2019 года. В нем Анна Терешкова, тогда еще начальник департамента культуры, спорта, молодежной политики и международных отношений мэрии Новосибирска, выступает в роли главного гостя на круглом столе с участием деятелей культуры. Тема встречи – что такое современное искусство и есть ли ему место в Новосибирске.

Разговор был долгий. И, судя по тому, что на 21 ноября (через четыре месяца) у его часовой записи, выложенной на YouTube, всего 505 просмотров – не очень широкой общественности Новосибирска интересный.

Однако кто-то не просто внимательно просмотрел всю передачу, но и прицельно вырвал из контекста 14 секунд, в течение которых Анна Терешкова говорит следующее: «Есть же такое понятие, что креативность города в том числе определяется и количеством гомосексуалистов. Это тоже появляется. Чем больше этих людей, тем более город развит и интересен». На этом ролик обрывается. В социальных сетях и мессенджерах он получил практически вирусную рассылку. На Анну Терешкову обрушился град уничижительных комментариев.

Анна Терешкова – одна из самых открытых чиновников мэрии и поэтому наиболее уязвима. «Континент Сибирь» попросил вице-мэра прокомментировать, кто может стоять за созданием и распространением ролика, является ли это элементом политического давления на нее.

По словам Анны Терешковой, на прошедшем круглом столе шло обсуждение современного искусства, говорили о критериях, которые существуют для оценки креативности города. «Я процитировала ряд критериев из книги Ричарда Флориды, который является родоначальником этой индустрии. Одним из критериев служит толерантность», – рассказала заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города.

«Кто рассылает этот кусок? Могу сказать, что мои «поклонники». Когда человек что-то делает, появляются люди, которые хотели бы, чтобы ничего в городе не менялось и не происходило ничего нового. Я не хочу думать, кто это. Искать виноватых ниже моего достоинства. Все люди имеют право на мнение. Если они занимаются такими черными технологиями, Бог им судья. Я расцениваю это как политическую провокацию, чтобы поменять мнение людей обо мне», – подчеркнула Анна Терешкова в беседе с «Континентом Сибирь».

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