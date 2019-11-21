Объём финансового участия Новосибирской области в государственной программе субсидирования региональных авиаперевозок в 2020 году возрастёт до 367,53 млн рублей.

В 2019 эта цифра составляет 87,53 млн рублей. По сообщению пресс-службы аэропорта «Толмачево», из Новосибирска будет субсидироваться 19 маршрутов. К уже существующим направлениям добавился Салехард, Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Нижнекамск и Ульяновск.

«Эффективность использования средств федерального бюджета на программы субсидирования перевозок (на примере постановлений №215 и №1242) при их комбинировании в хабе повышается на 15-20%», — сказано в сообщении.

По итогам 2019 года трансферный пассажиропоток аэропорта увеличится до 1,8 млн пасс. (+32%). Обеспечение трансферных стыковок через географически оптимальный хаб в центре страны позволяет обеспечить снижение стоимости авиаперелёта для пассажира до 30-50% по сравнению с пересадочными маршрутами через Москву.

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