При совместной работе правоохранительных органов регионов Сибири перекрыт канал контрабанды древесины из России в страны ближнего зарубежья. Сумма ущерба составляет около 600 млн рублей.

«Сотрудниками Томского Линейного отдела МВД России совместно с коллегами из управления ФСБ России по Томской, Омской и Новосибирской областям при участии УМВД России по Томской области и Западно-Сибирской транспортной прокуратуры перекрыт канал контрабанды стратегически важных ресурсов в страны ближнего зарубежья», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

При использовании фиктивных документов, в которых содержались реквизиты несуществующих организаций, мужчина и женщина организовали незаконный экспорт лесоматерилов с территории РФ. По предварительным данным, стоимость продукции может превысить 600 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 с. 226.1 (Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей) и ч. 3 ст.191.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, или организованной группой, или лицом с использованием своего служебного положения).

В Томске и Новосибирске одновременно проведены обыски по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, печати различных юридических лиц, банковские карты и денежные средства в сумме более 8 миллионов рублей. Подозреваемые взяты под арест. Следствие продолжается.

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