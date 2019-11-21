21 ноября Андрей Травников провёл совещание в оперативном штабе, развернутом на месте коммунальной аварии в Северо-Чемском микрорайоне Новосибирска.

19 ноября в районе Северо-Чемского жилмассива без тепла остались 43 многоквартирных дома, семь детских учреждений, одно лечебное учреждение (поликлиника № 13), а также девять административных зданий. Губернатор региона прервал работу на форуме «Транспорт России-2019» и срочно вылетел в Новосибирск, чтобы лично проконтролировать ход работ по восстановлению теплоснабжения, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В ходе совещания Андрей Травников поручил организовать работу бригад специалистов-электриков для поквартирного обхода домов с проверкой электрооборудования и электроустановок. В настоящий момент 31 дом и три детских учреждения подключены к теплоснабжению. Главе региона доложили, что температура в помещениях, восстанавливается и уже составляет от 18 до 24 градусов Цельсия.

На теплотрассе работают три аварийные бригады, а также дополнительно привлечен экипаж спасателей МАСС. Кроме того, продолжает работать оперативный штаб с участием представителей министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, МЧС, Сибирской генерирующей компании и мэрии города Новосибирска.

Под отключением от тепла остаются 12 многоквартирных домов, четыре детских учреждения, поликлиника. В квартирах отмечается температура не ниже 10-12 градусов Цельсия. Сейчас ведется активная работа по ликвидации аварии – устранению повреждений на трубопроводе. Также для обеспечения жителей горячим питанием открыто три пункта временного размещения на базе школ (ул. Чигорина, 8; ул. Чемская, 8; ул. Урманова, 26). Там же всем желающим выдают электрические обогреватели.

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