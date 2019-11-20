Глава Новосибирска Анатолий Локоть в своем аккаунте в Facebook рассказал о ходе административной реформы. Напомним, что ранее «Континент Сибирь» уже писал о возможных переменах в структуре муниципалитета.

«Сегодня провёл заседание комиссии по административной реформе. В результате одобрен целый ряд значимых структурных изменений в мэрии. Теперь эти решения будут оформлены нормативно-правовыми актами и вынесены на рассмотрение депутатов Горсовета. Оговорюсь сразу, штатная численность не увеличится. Будет проведена оптимизация, перераспределение кадров и функционала между подразделениями», — отметил мэр города.

По его словам, одним из самых назревших решений стало создание управления по общественным пространствам. Оно появится в департаменте культуры, спорта и молодежной политики. «Задачи – развитие городских парков, зелёных зон и сохранение городских лесов, участие в нацпроекте по формированию комфортной городской среды. Для этого в ведение нового управления также будет передано МКУ «Горзеленхоз», — пояснил Анатолий Локоть.

Также мэр города отметил, что управление по жилищным вопросам будет разделено. Так, в департамент социальной политики перейдут функции по обеспечению жильём льготных категорий граждан – сироты, ветераны, многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами. Это целый ряд полномочий, которые переданы с уровня субъекта муниципалитету. Задачи по расселению аварийного жилого фонда и развитию застроенных территорий полноценно возьмёт на себя департамент строительства и архитектуры, где будут сформированы: отдел комплексного устойчивого развития территорий и отдел организации подготовки площадок и сноса.

По словам Анатолия Локтя, комитет рекламы и информации вольётся в департамент строительства, где будет создано управление архитектурно-художественного облика. Его возглавит главный архитектор города. «Таким образом, мы сконцентрируем усилия по приведению состояния городских улиц и зданий к требованиям нового регламента – уже утвержденного дизайн-кода. Об этом подробнее расскажу в ближайшие дни», — отметил мэр города.

И ещё одно изменение коснётся департамента по ЧС и мобилизационной работе — в его состав войдёт действующий комитет по взаимодействию с административными органами.

«Все решения нацелены на повышение эффективности работы мэрии по наиболее важным направлениям: улучшению городской среды и повышению качества жизни новосибирцев», — резюмировал Анатолий Локоть.

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