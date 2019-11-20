Депутаты заксобрания Иркутской области на сессии утвердили нулевую ставку транспортного налога для электромобилей и машин на газе.

Кроме того, владельцы автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил получат льготу в 50%. «Законопроект принят во втором и окончательном чтении. Вступит в силу с 1 января 2020 года», — сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе заксобрания региона.

Такими льготами могут воспользоваться физлица, сельхозпроизводители, а также организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся регулярными пассажирскими перевозками, сбором, обработкой и утилизацией неопасных отходов, а также уборкой улиц.

К 2020 году в Иркутске предполагается перевести на газ около 1,7 тыс. единиц транспорта, в Братске — почти 160 машин, в Ангарске — 130. На данный момент количество электромобилей в регионе чуть больше 100 единиц, а автомобилей, использующих газ в качестве топлива, в городе Братске около 86.

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