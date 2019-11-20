Как Красноярскому краю удалось снизить уровень госдолга за год на 20 млрд рублей?

Красноярский край снизил уровень госдолга за год на 20 млрд рублей. Этому способствовал ряд факторов, главный из которых – мировые цены на металлы. Эксперты положительно оценивают этот результат, однако призывают не делать снижение задолженности самоцелью и сконцентрироваться на других задачах.

Красноярский край в течение 2019 года снизил уровень государственного долга на 20 млрд рублей, заявил глава региона Александр Усс на встрече с журналистами. Таким образом, уровень госдолга теперь вдвое меньше объемов доходов краевого бюджета, что, по словам губернатора, является приемлемым показателем.

«В следующем году, вместо 103-104 млрд рублей, государственный долг будет равняться 85 млрд рублей. Это радикальная подвижка к лучшему в течение одного года», — отметил Александр Усс.

Как сообщал «Континент Сибирь», в конце минувшего года Красноярский край выбился в лидеры страны по объемам госдолга, второе место по этому показателю с суммой 106,5 млрд рублей. Впрочем тогда представители регионального министерства финансов отказывались называть ситуацию критической, ссылаясь на то, что основным критерием является соотношение госдолга к объемам поступлений в бюджет, а оно в крае составляло только 49% (42-е место в стране).

Достигнуть таких показателей, как утверждается, удалось за счет благодаря благоприятной конъюнктуре цен на цветные металлы, расширению взаимодействия с федеральными органами власти и крупнейшими налогоплательщиками, экономии средств, росту собственных доходов муниципалитетов. Прирост доходов в уходящем году достиг рекордных значений – около 30 млрд рублей. По итогам года регион вышел на бездефицитное выполнение бюджета.

Согласно проекту главного финансового документа будущего года, доходы должны составить 242,5 млрд рублей, расходы – 248,5 млрд рублей. Дефицит в должен быть покрыт за счет остатков бюджетных средств нынешнего года. Одно из запланированных нововведений, по словам губернатора – 5% от дополнительных налогов на прибыль и половина сборов по упрощенной системе налогообложения будет передаваться в бюджеты муниципальных образований для повышения их финансовой устойчивости.

Депутат Законодательного собрания края от «Единой России» Виктор Кардашов считает, что снижение долговой нагрузки повысить устойчивость бюджета, однако не считает сокращение госдолга главной целью региональной экономической политики.

«Сам факт снижения я воспринимаю положительно. Надо понимать, что наш бюджет сегодня во многом сырьевой, зависящий от конъюнктуры мировых цен, то есть от довольно непредсказуемых, не зависящих от нас факторов. И сокращение госдолга – это еще и снижение фактора неопределенности, повышение устойчивости и управляемости бюджетного процесса. Конечно, нет самоцели снизить долг до нуля, это возможно только если жизнь в крае остановится. Но, например, поэтапное сокращение дорогих займов, замена их на более дешевые – это то, чем надо заниматься. И все же на месте властей я бы сегодня ставил во главу угля не сокращение показателя задолженности, а развитие среднего бизнеса – того, который меньше зависит от мировых цен, чем наши крупные основные налогоплательщики. Это заметно больше бы повысило устойчивость бюджета», — рассуждает парламентарий.

Депутат краевого ЗС, лидер фракции КПРФ Петр Медведев считает, что край мог бы гораздо более выиграть, если бы сделал в работе упор на списание долгов, а не их погашение. В то же время он признает, что сокращение долговой нагрузки положительно сказывается не только на бюджете, но и на финансовых отношениях с федеральным центром. «Я давно говорил о том, что если федеральные власти списывают долги другим странам, и в гораздо более серьезных объемах, то нужно добиваться такого же отношения и к своим регионам. Эти 20 млрд для развития края очень бы пригодились. Тем более, мы порядка 800 млрд рублей отправляем в Москву в виде налогов – что нам спорить из-за 20 млрд. Другое дело, что, насколько я знаю, федеральный центр поставил жесткое условие – никакой финансовой поддержки без сокращения госдолга. Краевые власти вынуждены были на это пойти, и это тоже оправдалось – субсидии, субвенции и другие меры помощи из федерального бюджета край получил в сопоставимых объемах», — отмечает Медведев.

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