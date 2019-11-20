По информации одного из телеграм-каналов, ректор РАНХиГС написал заявление об увольнении по собственному желанию. В вузе данные сведения не подтвердили.

Телеграм-канал опубликовал информацию об увольнении ректора сибирского РАНХиГС Сергея Сверчкова. «Сергей Сверчков уходит, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Скандал в вузе пришел к своему завершению. Сотрудники вуза ждут нового ректора. Министерство не готово предлагать ректора из сотрудников вуза. По информации нашего канала на пост ректора может быть назначен профессор Виктор Козодой, который возглавлял раннее институт Истории СО РАН. В пользу этого назначения говорят его связи с министром Михаилом Котюковым», – сказано в сообщении.

В отделе по связям с общественностью РАНХиГС «Континенту Сибирь» рассказали, что Сергей Сверчков на данный момент находится в отпуске, который продлится до конца ноября. «Другой информации у нас нет», — прокомментировали в вузе.

Напомним, что в октябре этого года в учебном учреждении возник конфликт. Преподаватели новосибирского филиала РАНХиГС почти в полном составе выступили против позиции руководства института. Они составили обращение к ректору, в котором выразили свое недовольство низким уровнем зарплат.

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