Старейшая красноярская медицинская страховая компания «Медика-Восток» вошла в состав федерального «Ингосстраха». Больше в регионе не осталось местных страховщиков. Эксперты считают это частью государственной политики в этой отрасли и ожидают усложнения работы системы в крае.

Красноярская медицинская страховая компания «Медика-Восток» поглощена федеральным «Ингосстрахом». Согласно официальному сообщению последнего, с ноября 100% местной компании перешло АО «Инвест-полис», учредителем которого является СПАО «Игносстрах». Такое приобретение позволит московскому страховщику увеличить количество клиентов, обслуживаемых по ОМС, с 6,5 млн человек до 7,4 млн человек. В ближайшее время в компании рассчитывают завершить все корпоративные процедуры и объединить «Медику-Восток» с «Ингосстрах-М» — дочерним предприятием, развивающим направление медицинского страхования в регионах.

«Мы последовательно расширяем свое присутствие в регионах. В связи с этим решение о приобретении одного из крупнейших игроков на высокоперспективном рынке Красноярского края является логическим продолжением нашей работы. Мы высоко оцениваем результаты «Медика-Восток» и уверены в том, что включение компании в состав группы будет способствовать нашему дальнейшему успешному развитию в сегменте обязательного медицинского страхования», — заявил генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков.

В компании добавили, что все ранее выданные полисы «Медика-Восток» продолжают действовать и замене не подлежат, и клиенты красноярской компании «могут быть уверены, что их права на получение бесплатной и качественной медицинской помощи находятся под надежной защитой, а качество услуг, будет соответствовать самым высоким стандартам клиентского сервиса».

Компания «Медика-Восток» — одна из старейших на красноярском рынке. Она была основана в 1991 году – вскоре после принятия федерального закона, разрешившего страховую медицинскую деятельность в стране. Совладельцами компании на протяжении ее истории были физические лица. С 2012 года, согласно данным kartoteka.ru, это Галина Фролова (67%), Ирина Горячева и Татьяна Зайцева (по 15%), Маргарита Королева (3%).

«Медика-Восток» — не первая красноярская страховая медицинская организацию, приобретаемая федеральными игроками. Так, в нынешнем году САО «Надежда» было выкуплено «АльфаСтрахованием», а АО МСО «Надежда» — группой «Ресо». Согласно информации территориального Фонда обязательного медицинского страхования, сегодня на территории региона работают пять профильных организаций, и помимо указанных «Медики-Восток» и «Надежды» остальные три – филиалы федеральных компаний («ВТБ МС», «Капитал-полис Мед» и «СОГАЗ-Мед»).

Заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев отмечает, что сокращение количества страховых медицинских организаций – часть целенаправленной государственной политики в этой области. В целом по стране их количество за последнее время сократилось с полутора тысяч до нескольких сотен, и в ближайшие годы останется не больше 100. В этом вопросе красноярские организации продержались достаточно долго, в подавляющей части регионов местных медстраховщиков уже нет, поясняет парламентарий.

«Насколько я понимаю, целью преобразований со стороны государства является не столько оптимизация работы отрасли, сколько упрощение работы Фонда ОМС, чтобы представители всех компаний были в Москве и с ними можно было взаимодействовать на уровне центральных офисов. На местах это создает определенные неудобства, и не только на уровне местных органов власти. Красноярский край – регион непростой, растянутый, включает сразу три тарифных зоны. И оказание медпомощи по ОМС в Красноярске – это совсем не то же самое, что, например, в Норильске или Туруханском районе. Хочется надеяться, что федеральные компании, которые заходят на наш рынок, понимают эту специфику, учли ее в своих расчетах и будут использовать в работе. Но я все же ожидать, что с приходом федералов к нам придут высокие стандарты качества работы, я считаю излишне оптимистичным. Велика вероятность накладок по описанным причинам», — рассказал Зайцев.

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