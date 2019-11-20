«Сибирский антрацит» потребовал банкротства строителя углесборочной станции

Входящая в структуру группы «Сибантрацит» новосибирская компания «Сибирский антрацит» потребовала банкротства своего контрагента – компании «Транскомплектэнерго».

Заявление подано в арбитражный суд Новосибирской области, сумма исковых требований «Сибирского антрацита» составляет более 14,2 млн рублей. Дата рассмотрения иска пока не назначена. Получить оперативный комментарий в «Транскомплектэнерго» корреспонденту «Континента Сибирь» не удалось, телефоны, указанные на сайте предприятия, не отвечают.

ООО «Транскомплектэнерго» специализируется в проектных и строительно-монтажных работах по сооружению и капремонту электрифицированных железнодорожных путей и ЛЭП. Уставный капитал общества превышает 200 млн рублей, предприятие возглавляет его основатель Александр Гукун. На сайте компании указано, что она занимается строительством углесборочной станции для АО «Сибирский антрацит». В проектах «Транскомплектэнерго» также значится госзаказ на развитие транспортного узла «Восточный – Находка».

В конце сентября текущего года новосибирские прокуроры сообщили о возбуждении в отношении руководителя «Транскомплектэнерго» уголовного дело по факту невыплаты зарплаты. В начале ноября текущего года взыскать с «Транскомплектэнерго» задолженность в размере 14,3 млн рублей потребовало ООО «Контактные сети Сибири», третьим лицом в процессе выступает «Сибирский антрацит».

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