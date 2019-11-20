В рамках пресс-конференции директор новосибирского цирка Сергей Шабанов заявил журналистам о своем увольнении.

20 ноября на пресс-конференции Сергей Шабанов рассказал, что одной из основных претензий Росгосцирка к нему стал, проведенный в здании, ремонт.

«Все, что я сделал, видимо, не понравилось моему руководству в Москве. Фактически я уволен, — сказал Сергей Шабанов. – Потому, что я всё это сделал, не спрашивая разрешения. Москва говорит, почему вы на торги не выставляли. Говорят, много потратили: 452 тысячи на всё. Во всех городах страны на это выделяются миллиарды!», — приведены слова главы цирка в «Сибкрай.ru».

Также Шабанов отметил, что в ремонт здания не вложился ни город, ни ФКП «РОСГОСЦИРК». «Из старого обветшалого ангара получилось красивое, удобное здание. Все для животных, все для артистов», — прокомментировал «Континенту Сибирь» Сергей Шабанов.

«Пока пришел акт, в котором написано «Уволить по статье 10 ч. 1 ст. 81 (Однократное нарушение трудовых обязанностей), — добавил Шабанов. Глава цирка не обладает информацией о том, кто займет должность. 22 ноября должна состояться еще одна пресс-конференция, на которой станет известно о назначении нового директора.

Сергей Шабанов стал возглавил цирк в 2013 году. До этого руководил Кемеровским государственным цирком.

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