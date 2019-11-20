В рамках проекта #Кадры54 около 130 выпускников местных вузов были приняты на работу в органы государственного и муниципального управления.

Задача регионального проекта #Кадры54 – привлечь на государственную гражданскую службу и на работу в государственные учреждения Новосибирской области молодых людей, заинтересованных в развитии области. О его реализации на пресс-конференции рассказала первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова.

С начала работы кадровой программы участие в ней приняли более 2,5 тысяч учащихся 11 вузов. В два раза увеличилось число вузов, с которыми налажено сотрудничество, в три – количество студентов, желающих пройти практику в органах государственной власти, 130 человек, принявших участие в проекте, пополнили кадровый состав подведомственных учреждений и муниципалитетов Новосибирской области.

По словам Валентины Дудниковой, проект начнет действовать и в форматах деловых игр. «Первый интерактивный студенческий конкурс-игра «Головоломки государственной гражданской службы» состоится 22 ноября. На сегодняшний день для участия в игре заявились команды трех вузов – СИУ РАНХиГС, СГУПС, НГАУ. Им предстоит выполнить задания на знание действующего законодательства о государственной гражданской службе, антикоррупционного законодательства, а также проявить логику и смекалку», — рассказала Дудникова.

В пресс-конференции участвовали также представители высших учебных заведений. Руководитель управления по воспитательной работе НГАУ Елена Романькова, подчеркнула, что проект дает студентам возможность понять, что они действительно являются будущим России, а заведующий кафедрой ГМУ факультета управления персоналом СГУПС Елена Тюнюкова отметила, что благодаря участию вуза в проекте все больше тем дипломных работ выпускников выбирается во взаимодействии с органами власти.

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