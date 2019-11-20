«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере телекоммуникаций

«Континент Сибирь» подводит итоги 2019 года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за оператора связи, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Какой из перечисленных телекоммуникационных операторов, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»-2019?
- Новотелеком (100%)
- Ростелеком (0%)
- Yota (0%)
- Авантел (0%)
- Омские кабельные сети (0%)
- Деловая сеть Иркутск (0%)
- Милеком (0%)
- Томтел (0%)
- Мегаполис-Телеком (Иркутск) (0%)
- Энфорта (0%)
- Манго Телеком (0%)
- Tele2 (0%)
- МТС (0%)
- ТТК (0%)
- МегаФон (0%)
- МегаКом (0%)
- ГК «Сибирские сети» (0%)
- ЭР-Телеком (Дом.ru) (0%)
- Goodline (Кузбасс) (0%)
- Билайн (0%)
- Orange Business Services (0%)