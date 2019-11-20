В ходе международного форума «Транспорт России» проект развития аэрокомплекса «Толмачево» обсуждали в качестве успешного примера реализации транспортных программ.

Напомним, что на форуме принимаtn участие делегация Новосибирской области. В состав вошли члены правительства региона и представители бизнес-сообщества. Губернатор региона Андрей Травников выступал с докладом, а также в рамках мероприятия прошел ряд деловых встреч, посвящённых вопросам транспортно-логистического развития региона.

В рамках рабочей встречи с руководителем федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александром Нерадько стороны обсудили ход реализации проекта реконструкции 2-й взлётно-посадочной полосы аэропорта «Толмачёво». Губернатор напомнил, что федеральным бюджетом на это запланировано более 8 млрд рублей. Реконструкция 2-й ВПП позволит увеличить пропускную способность полосы в десять раз.

«Впереди много работы: строительство нового терминала, реконструкция взлётно-посадочных полос, реализация сопутствующих автодорожных и железнодорожных проектов. Руководители и эксперты транспортной отрасли отметили, насколько быстро нам удаётся реализовывать этот проект, и тот факт, что уже заметен экономический и социальный эффект – увеличение количества маршрутов, пассажиропотока и грузоперевозок. Конечно, это удобно и новосибирцам – можно полететь по своим делам в самые разные места нашей страны. Этот эффект уже измерим – если в этом году у нас добавилось 4 новых маршрута, то в 2020 году будет ещё 15 маршрутов. При формировании бюджета Новосибирской области на 2020-2022 годы мы опирались на совместный с компаниями «Новапорт» и «S7» прогноз. Если программа развития аэропорта будет реализовываться сегодняшними темпами, консолидированный бюджет области получит дополнительные поступления в виде налоговых платежей», – отметил Андрей Травников.

Кроме того, в рамках форума обсуждался проект реконструкции участка федеральной дороги «Иртыш», важный для развития аэросити. Также с руководством Росречморфлота Андрей Травников обсудил проект дноуглубительных работ на Оби на участке от Новосибирска до Томска. Цель — увеличение объёмов грузов, перевозимых речным транспортом.

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