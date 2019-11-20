Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло выразил недовольство главам сибирских регионов, которые не успели до зимы благоустроить городские территории и могут лишиться денег по нацпроекту «Комфортная городская среда» на следующий год. «Континент Сибирь» стал свидетелем жесткого разговора.

Как рассказал полномочный представитель президента РФ Сергей Меняйло на совещании 19 ноября, посвященном качеству исполнения в Сибири нацпроекта «Комфортная городская среда», на 15 ноября работы по благоустройству дворовых территорий полностью закончены только в Алтайском крае и Республике Алтай, Кемеровской, Омской областях и Республике Хакасия. Хуже всего дела обстоят в Республике Тыва, где готовность объектов составляет всего 40%. Благоустройство общественных территорий не завершено ни в одном регионе. «Сегодня работы продолжаются, хотя объекты уже под снегом. Работы по укладке плитки в мороз, под снегом вызывают обоснованное недоумение у наших граждан и вопросы об эффективности расходования бюджетных средств», – подчеркнул Сергей Меняйло.

Принимавший участие в совещании, проходившем в формате видео-конференц-связи, заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров сообщил, что лишь 4% городов (пять из 114) в СФО имеют благоприятную для проживания городскую среду, в то время как по России в целом 23% таких городов. «Только в пяти городах в Сибири благоприятная городская среда. Один город находится в Томской области и четыре в Красноярском крае. Очень печальная картина», – резюмировал замминистра. По его словам, минстрою России с большим трудом удалось отстоять финансирование малых городов, где проживает от 1000 человек, по федеральной программе «Комфортная среда», а регионы не успевают освоить выделенные деньги.

Так, по состоянию на 14 октября, из 6,4 миллиарда рублей, направленных в этом году на реализацию мероприятий по благоустройству, освоено 2,7 миллиарда. Самые низкие показатели по расчётам с подрядчиками – в Кемеровской области, Республике Тыва, Новосибирской области.

Максим Егоров пригрозил, что если руководство субъектов не предпримет кардинальные шаги по исправлению ситуации, то территории лишатся федеральных субсидий на благоустройство.

В федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют все регионы СФО. По информации Минстроя России, в 2019 году проект реализуется в 353 муниципальных образованиях СФО, до конца года планируется благоустройство 487 общественных территорий и 1461 дворовой территории.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.