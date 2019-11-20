Директор госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса», снабжающего теплом поселок Тесь, отстранен от должности.

Это произошло после получения жителями счетов за оплату отопления. Суммы превышали 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Предприятие оказывает услуги по теплоснабжению села Тесь с апреля 2019 года. Около 200 жителей в октябре этого года увидели в платежных документах несоразмерные суммы. Такая ситуация стала следствием установки в нескольких домах поселка несоответствующих требованиям приборов учета тепловой энергии.

«Губернатор края Александр Усс принял решение отстранить от должности директора государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» Ярослава Малашия. Людям просто направили документы с вызвавшими у них шок цифрами. С учетом высокого социального напряжения и несоциальной позиции директора предприятия принято решение о прекращении с ним трудового договора. Соответствующий приказ об освобождении Ярослава Малашия от должности на основании его заявления подписал министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Афанасьев», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, организация должна произвести перерасчет платы с апреля по октябрь 2019 года, а также заменить приборы учета теплоэнергии.

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