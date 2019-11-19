В национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» войдут более 200 предприятий Новосибирской области.

По сообщению пресс-службы, регион приступил к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Основными его задачами являются увеличение производительности труда, рост объемов продаж продукции новосибирских предприятий, а также внедрение принципов бережливого производства.

Национальный проект включает три федеральных проекта – «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

«Главная цель – ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Прирост должен быть не менее 5%, срок – 2024 год. К 2024 году в Новосибирской области в национальный проект должно быть вовлечено не менее 205 предприятий», – отметил в ходе пресс-конференции 19 ноября министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Гендиректор Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов отметил, что рост производительности труда является необходимым условием конкурентоспособности новосибирских предприятий. По словам главы АИР, нацпроект позволит компаниям получить экспертную оценку резервов роста производительности труда на предприятии, разработать собственные проекты по данному направлению и получить возможность их финансирования на льготных условиях (50-300 млн рублей под 1% на 5 лет).

Нацпроектом предусмотрены специальные меры господдержки, которые включают предоставление льготных займов на модернизацию оборудования по программе фонда развития промышленности под 1% годовых сроком на 5 лет, субсидирование процентных ставок по кредитам с учетом дополнительных критериев по росту производительности труда, и приоритетное предоставление мер государственной поддержки, предусмотренных отраслевыми государственными программами Новосибирской области.

Чтобы стать участником проекта, необходимо соответствовать определенному числу критериев, список которых опубликован на сайте. Исполнителем национального проекта в Новосибирской области определен Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, который создан на базе ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». Набор компаний для участия в проекте продолжается.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.