«Россети Сибирь» прогнозирует к 2023 году рост в регионах присутствия компании количества электромобилей. Показатель должен увеличиться в 8 раз.

В презентации компании представлен прогноз, в соответствии с которым количество электромобилей в регионах присутствия по итогам 2022 года увеличится до 4,5 тысяч штук. В будущем парк электромобилей может превысить 20 тысяч штук.

«Россети Сибирь» планируют развивать рынок услуг, связанных с эксплуатацией электромобилей. Кроме того, компания может принять участие в создании инфраструктуры городского электротранспорта совместно с регионами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Напомним, что в центре Новосибирска установили первую зарядную станцию для электромобилей.

Компания «Россети Сибирь» осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.

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