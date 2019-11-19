Анатолий Локоть прокомментировал судьбу пляжа «Наутилус»

Федор Туров
 
В следующем году стройплощадка переместится и на другую сторону дамбы, из-за чего пляж придется закрыть. Фото Михаила Перикова

19 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на месте строительства станции метро «Спортивная». Одним из поднятых вопросов стало будущее городского пляжа, который непосредственно прилегает к месту строительства станции, ЛДС и вспомогательных сооружений.

«Пляж на ближайшие два года придется закрыть, поскольку он уже превращается в большую строительную площадку. На его территории будет возводиться сразу несколько объектов: объездная дорога вокруг дамбы моста и система канализации, в том числе сами очистные сооружения, – ответил мэр. – Поэтому на ближайшее время пляжем придется пожертвовать. Приходится выбирать – или он, или  строительство новой станции метро, подготовка к чемпионату».

Еще одним объектом, ради которого придется закрыть пляж, станет пешеходный переход под дамбой Октябрьского моста, который свяжет его с будущей станцией. Строительство начнется в 2020 году.

Остается открытым вопрос о том, будет ли «Наутилус» открыт после 2022 года – Анатолий Локоть напомнил о том, что помимо подготовки к хоккейному чемпионату, на левом берегу параллельно будут вестись работы по возведению четвертого моста через Обь. «Континент Сибирь» уже писал о том, сколько построек потребуется снести и сколько деревьев вырубить, чтобы освободить место под строительство. К тому же строительство моста может занять намного больше времени, чем станции метро и по завершению «отрезать» солидный кусок берега.

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