19 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на месте строительства станции метро «Спортивная». Одним из поднятых вопросов стало будущее городского пляжа, который непосредственно прилегает к месту строительства станции, ЛДС и вспомогательных сооружений.

«Пляж на ближайшие два года придется закрыть, поскольку он уже превращается в большую строительную площадку. На его территории будет возводиться сразу несколько объектов: объездная дорога вокруг дамбы моста и система канализации, в том числе сами очистные сооружения, – ответил мэр. – Поэтому на ближайшее время пляжем придется пожертвовать. Приходится выбирать – или он, или строительство новой станции метро, подготовка к чемпионату».

Еще одним объектом, ради которого придется закрыть пляж, станет пешеходный переход под дамбой Октябрьского моста, который свяжет его с будущей станцией. Строительство начнется в 2020 году.

Остается открытым вопрос о том, будет ли «Наутилус» открыт после 2022 года – Анатолий Локоть напомнил о том, что помимо подготовки к хоккейному чемпионату, на левом берегу параллельно будут вестись работы по возведению четвертого моста через Обь. «Континент Сибирь» уже писал о том, сколько построек потребуется снести и сколько деревьев вырубить, чтобы освободить место под строительство. К тому же строительство моста может занять намного больше времени, чем станции метро и по завершению «отрезать» солидный кусок берега.

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