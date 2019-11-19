Александр Лунгин представит в Новосибирске «Большую поэзию»

Режиссер и сценарист Александр Лунгин 21 ноября представит свой умный боевик «Большая поэзия», ставший победителем «Кинотавра» зрителям новосибирского центра культуры и отдыха «Победа». Стихи, стрельба и петушиные бои на московских окраинах — вот атмосфера этой жесткой истории о меланхоличных инкассаторах.

«Большая поэзия» рассказывает о двух парнях, которые охраняют чужие деньги, ходят на поэтические вечера и петушиные бои, мечтают и пытаются воплощать мечты. Попытки найти лирическое настроение в окружающем мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие — это ограбление.

Создатели определяют жанр картины как умный боевик и максимально актуальный разговор о вечных темах поиска смыслов. «Что касается этих парней, мне кажется, что кто-то должен сказать слово и про них. Современная нормативная культура бросает их на произвол судьбы. Словно таких людей просто не существует», — размышляет Александр Лунгин.

В съемках фильма участвовали не только профессиональные актеры, но и реальные люди: инкассаторы, участники боевых действий в горячих точках от Афганистана и России 90-х г. до Сирии и востока Украины, поэты (рэперы и классические), организаторы нелегальных петушиных боев и спорт-инструкторы армейского спецназа. И тем не менее режиссер уверен, что это фильм о трагедии личности, а не о драме эпохи.

Сценарий к фильму был написан ещё 10 лет назад. Перед съёмками Александр Лунгин изменил лишь несколько деталей. Важной частью «Большой поэзии» стал саундтрек с участием рэперов FACE, Грубый Ниоткуда, Obe 1 Kanobe и RE-pac. Стихи в фильме тоже настоящие: их писали Андрей Радионов, Федор Сваровский и поэты из Театр.doc.

Александр Лунгин — представитель известной кинематографической семьи. Знаменитый режиссёр Павел Лунгин — его отец, дедушка Семён Лунгин был сценаристом, а мама Татьяна Иенсен долгое время работала в журнале «Искусство кино». Ещё один известный предок — петербургский скульптор Давид Иенсен, создавший первую «Девушку с веслом».

Сильное, бескомпромиссное авторское высказывание Александра Лунгина принесло фильму несколько значимых наград: призы за лучшую режиссерскую работу и за лучшую мужскую роль на «Кинотавре», награда за лучшую мужскую роль на Сахалинском международном кинофестивале, приз за лучшую режиссуру на «Меридианах Тихого». Международная премьера фильма прошла на крупнейшем азиатском кинофестивале в Пусане (Южная Корея), европейская премьера — в рамках Международного кинофестиваля в Варшаве.

В широкий прокат фильм выйдет 28 ноября.

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