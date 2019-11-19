Бизнесмен Дмитрий Терешков в ближайшее время может вернуться в Законодательное собрание Новосибирской области. Мандат освободил «списочник» «Единой России» Виктор Бамбух.

Виктор Бамбух досрочно покидает Законодательное собрание Новосибирской области после победы в конкурсе на должность главы Баганского района. Вопрос снятия депутатских полномочий сессия согласует этот четверг, 21 ноября.

Напомним, что директор баганского предприятия «Ивановское» Виктор Бамбух прошел в Заксобрание по спискам ЕР всего полгода назад. Он занял место, которое освободил в региональном парламенте бывший руководитель Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина и лидер партсписка ЕР в Законодательное собрание Новосибирской области в 2015 году Александр Караськов. Сейчас Караськов находится под следствием по делу о хищении средств в размере более 1,3 млрд рублей.

Генеральный директор АО «Сибирская Хлебная Корпорация», президент Сибирского зернового союза, президент Фонда развития региональных проектов Дмитрий Терешков был депутатом ЗС прошлого созыва. В 2015 году он шел в региональный парламент по спискам ЕР, возглавлял территориальную группу в области. На его участке было собрано много голосов за партию, но недостаточно, чтобы сразу пройти в ЗС. После тех выборов мандаты освобождались не раз: Максим Кудрявцев ушёл в Госдуму, Юрий Зозуля уехал в Москву, в этом году ЗС покинул Александр Караськов. Но раньше Дмитрию Терешкову не предлагали вернуться в депутатский корпус.

«Мы видели в Бамбухе человека, способного укрепить аграрный комитет. Сейчас Дмитрий Терешков в приоритете, так как он «номер один» в территориальной группе», — пояснил корреспонденту «Континента Сибирь» первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов.

По мнению собеседников «Континента Сибирь», ситуация изменилась после того, как губернатор Андрей Травников возглавил региональное отделение «Единой России». Он, по сведениям редакции, и составит разговор с будущим парламентарием. На следующей неделе эта тема будет обсуждаться в президиуме новосибирского политсовета ЕР.

Если Дмитрию Терешкову все еще интересно присутствие в депутатском корпусе, он может присоединиться к комитету по аграрной политике. Хотя в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» председатель комитета по социальной политике Игорь Гришунин заметил, что хотел бы видеть нового парламентария в своей группе.

Виктор Бамбух — секретарь местного отделения ЕР Баганского района, член президиума новосибирского регионального политсовета «Единой России». Был членом Генерального совета партии. В 2000 — 2001 был главой муниципального образования Ивановского сельсовета. Должность главы Баганского района освободил Юрий Вязов, который 6 ноября занял пост руководителя администрации Татарского района Новосибирской области. Соперником Бамбуха в конкурсе был экс-исполняющий обязанности главы Бабаганского района Юрий Говорун.

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