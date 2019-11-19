После встречи с губернатором региона Андреем Травниковым глава новосибрского драмтеатра Сергей Афанасьев забрал заявление об увольнении.

Напомним, что 18 ноября по итогам беседы с Сергеем Афанасьевым глава Новосибирской области поручил министерству культуры оказать помощь мэрии города в вопросе финансирования деятельности НГДТ. Также губернатор дал распоряжение мэру решить вопрос с арендой помещений для театра.

Кроме того, 19 ноября состоялась пресс-конференция, посвященная проблеме НГДТ, где вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала журналистам, что реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер» для размещения городского драматического театра Афанасьева начнут в Новосибирске в 2020 году.

Финансирование мероприятий по оборудованию «новой сцены» поступит из средств области и города. «Было принято решение, что, не дожидаясь федеральных средств, область и город начинают финансировать реконструкцию театра Афанасьева уже с 2020 года. Мы ставим срок до 2022 года театр реконструировать, на сегодняшний день нет никаких препятствий к этому», — сказала Анна Терешкова.

Ранее «Континент Сибирь» писал о намерении Сергея Афанасьева покинуть пост руководителя театра, так как условия для нормального функционирования культурного учреждения отсутствовали.

На своей странице в Facebook депутат госдумы РФ Вера Ганзя сообщила, что Новосибирский театр Сергея Афанасьева в 2020 году получит на реконструкцию здания 82 млн рублей. Его должны отремонтировать к 2022 году.

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