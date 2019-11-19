Огромная очередь из граждан с правом на жильё за бюджетный счёт толкает мэрию Новосибирска к пересмотру внутренней структуры. Функции по приобретению квартир для детей-сирот могут перейти от строительного к социальному блоку городской администрации.

После сентябрьского избрания на второй срок Анатолия Локтя структурные изменения в городской администрации не заставили себя ждать. Ровно через месяц со дня выборов Анна Терешкова, пять лет прослужившая начальником департамента по культуре, спорту и молодежной политике, выросла до вице-мэра. Уже решен вопрос по официальному закреплению в ближайшее время в её ведомстве нового управления по зелёным зонам. Туда перетечёт часть функционала департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, который находится в ведении «хозяйственного» заместителя Олега Клемешова. При повышении Анны Терешковой под её началом остался департамент по культуре, который был выведен из-под ответственности вице-мэра по социальной политике Валерия Шварцкоппа. Разговоры о сужении полномочий подконтрольного ему блока в стенах мэрии сменились обсуждением еще одной возможной перестройки. Социальное подразделение готово перетянуть к себе часть задач, которыми сейчас занимаются подчиненные вице-мэра по строительству Алексея Кондратьева. Речь идёт о распределении квартир между категориями населения с правом на жильё за бюджетный счёт.

Вице-мэр Валерий Шварцкопп. Подконтрольные подразделения: департамент по социальной политике мэрии Новосибирска, главное управление образования мэрии Новосибирска. Вице-мэр Алексей Кондратьев. Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Подконтрольные подразделения: департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, управление по жилищным вопросам мэрии Новосибирска.

В очереди на квартиры в Новосибирске стоят 2000 сирот. У двух сотен из них уже на руках исполнительные листы по итогам выигранных судов. Социальный и строительный блоки работают сообща. Инструменты для поиска и выделения жилья — в управлении по жилищным вопросам (УЖВ), подконтрольном Алексею Кондратьеву. Департамент по социальной политике (ДСП), подконтрольный Валерию Шварцкоппу, формирует списки по подопечным, среди которых ветераны Великой отечественной войны, участники боевых действий в горячих точках, многодетные семьи, инвалиды и сироты. Очередь на квартиры, а вместе с ней и социальное напряжение растёт ударными темпами. Мэра такое положение вещей не устраивает. Это главный катализатор обсуждения вопроса: оставлять ли на следующий срок Локтя в ведении строительного блока функции по выделению жилья для нескольких категорий граждан, самая многочисленная из которых — именно бывшие воспитанники детских домов? Или переместить инструменты и полномочия по распределению квартир для подопечных ДСП в одни «социальные» руки?

К этому варианту склоняются в социальном департаменте. Есть мнение, что сложности порождает сама существующая практика решения проблем с выделением жилья. Списки из одного подразделения передаются в другое, то есть в УЖВ, затем начинаются торги на приобретение квартир. Не факт, что они завершатся нужным результатом. Есть нюансы, осложняющие процесс: ограничение по стоимости квадратного метра, по минимальному количеству квадратных метров на одного заявителя и так далее. За девять месяцев этого года отторгованы всего 8 квартир, 33 аукциона не состоялись. Последствия предсказуемы — вопросы о причинах, недовольство со всех сторон, упреки к мэру, жалобы на работу сотрудников, на неповоротливость системы и очевидная потребность в административной реформе.

В соцдепартаменте считают: передача полномочий способна ускорить движение очереди на жильё. Специалисты также предлагают выйти за пределы новостроек и работать, в том числе, со вторичным рынком.

Технически переход инструментария от УЖВ к ДСП предполагает увеличение количества сотрудников в департаменте по социальной политике. Источник редакции в мэрии Новосибирска, который очерчивает контуры проекта, отмечает, что вопрос расширения общей штатной численности городской администрации не стоит, если параллельно закрываются соответствующие ставки в УЖВ.

В ведомстве Кондратьева готовится собственный проект по реформированию подконтрольного ему блока. Напомним, что к этой структуре переходят полномочия комитета рекламы и информации. Ранее он был в ведении департамента промышленности, который возглавляет Александр Люлько и подчиняется вице-мэру Геннадию Захарову. Кроме того, речь идёт о ликвидации УЖВ в качестве самостоятельного подразделения, присоединения его к департаменту строительства с внутренним перераспределением 33 ставок.

Как сообщают источники «Континента Сибирь», департамент соцполитики предлагает забрать себе около десятка из них вместе с функциями по решению жилищных вопросов. В свою очередь некоторые депутаты горсовета считают: кадровый запрос завышен. Например, председатель комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Дамаев в разговоре корреспондентом отметил: «На решение проблемы выделяются незначительные суммы. Для распределения 50 млн рублей не требуется столько специалистов». Другой собеседник редакции из руководства горсовета считает: «Для работы, о которой идёт речь, хватит двух человек. Анатолию Локтю говорят о большем количестве сотрудников. Достаточно ли мэр подкован в вопросах функционирования городской администрации — это уже другая тема».

Окончательное решение, какое из подразделений в будущем будет заниматься распределением квартир для подопечных соцдепартамента, — за мэром. Пока дискуссии ведутся в режиме закрытых совещаний в городской администрации.

Собеседники редакции из депутатского корпуса относятся к возможным переменам неоднозначно, в том числе, и из-за недостатка информации. Например, председатель комиссии по социальной политике Совета депутатов Николай Тямин пытался убедить корреспондента, что не слышал о проекте административной реформы, касающейся передачи в ДСП дополнительных полномочий по обеспечению жильем.

Вероятно, тема выйдет в публичное пространство на совещаниях горсовета, где развернутся дебаты. На 25 ноября запланировано заседание комиссии по градостроительству, в повестке которого стоит вопрос о реорганизации департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Алексей Кондратьев не ответил на звонки корреспондента «Континента Сибирь».

Некоторые из представителей депутатского корпуса с энтузиазмом относятся уже к самому факту, что мэрия ищет пути решения острейшей проблемы с обеспечением жильём сирот.

Но Дмитрий Дамаев акцентирует внимание: вопрос не в том, что квартир мало, суть в том, что у города денег мало. «Вряд ли ситуация изменится от того, что просто перекинут полномочия с одного вице-мэра на другого. Если проблема уйдет под социальное крыло, количество выделяемых квадратных метров, на которые имеют право граждане, от этого не увеличится. Нужно решать вопрос по дополнительному финансированию», — констатирует депутат.

Чтобы структурные изменения были учтены при распределении бюджета на следующий год, проект должен быть вынесен на утверждение сессии уже в декабре.

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