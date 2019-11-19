Делегация Новосибирской области начала работу на международном форуме «Транспорт России». В состав вошли члены правительства региона и представители бизнес-сообщества.

Свой доклад губернатор Новосибирской области Андрей Травников представит в ходе делового завтрака, участие в котором примет министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Выступление будет на тему «Транспортная доступность аэропорта «Толмачёво» как важнейший фактор развития международного хаба».

Кроме того, на форуме планируется обсудить реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Перспективы и проблемы развития аэропортового комплекса «Толмачёво», вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры Новосибирской области и внедрения современных транспортно-логистических технологий.

Также в рамках мероприятия представят новые проекты в транспортной отрасли. Форум проходит с 19 ноября-21 ноября 2019 года в Москве.

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