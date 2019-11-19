Новосибирская область получит грант в 1 млрд рублей

Анна Сугатова
 
Фото: forpost-sz.ru

Новосибирская область получит грант в размере 1,476 млрд рублей за высокие темпы роста экономических показателей.

На своей страничке в Facebook, депутат Вера Ганзя сообщила о том, что в регион поступят дополнительные денежные средства.

«Поздравляю наш регион, Новосибирскую область, с получением гранта в размере 1,476 млрд  рублей за высокие темпы роста по ключевым показателям, установленным Минфином. Это рост производительности труда, количества созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе, рост прибыли, эффективность в реализации нацпроектов и др.», — написала Вера Ганзя.

Такое решение было принято на трехсторонней комиссии по распределению межбюджетных трансфертов по регионам.

 

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  