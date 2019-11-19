Новосибирская область получит грант в размере 1,476 млрд рублей за высокие темпы роста экономических показателей.

На своей страничке в Facebook, депутат Вера Ганзя сообщила о том, что в регион поступят дополнительные денежные средства.

«Поздравляю наш регион, Новосибирскую область, с получением гранта в размере 1,476 млрд рублей за высокие темпы роста по ключевым показателям, установленным Минфином. Это рост производительности труда, количества созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе, рост прибыли, эффективность в реализации нацпроектов и др.», — написала Вера Ганзя.

Такое решение было принято на трехсторонней комиссии по распределению межбюджетных трансфертов по регионам.

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