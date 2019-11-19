Комитет ЖКХ заксобрания Новосибирской области составил обращение к губернатору с предложением лишить компанию «Экология-Новосибирск» статуса регоператора.

На своей страничке в Facebook, заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам регионального заксобрания Вадим Агеенко опубликовал скан обращения к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Комитет предлагает лишить организацию «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора.

В обращении сказано, что долг «Экология-Новосибирск» перед перевозчиками составляет более 700 млн рублей, что является одним из оснований для прекращения деятельности компании в качестве регоператора. Напомним, что в начале ноября первый перевозчик ТКО подал в суд на «Экология-Новосибирск».

Также в акте приведены сведения о невыполнении компанией своей работы должным образом. Из 180 000 юридических лиц, с которыми должны были заключить договоры на оказание услуг по вывозу мусора, они были подписаны только с 10 000.

Кроме того, в документе прописаны нарушения, допущенные «Экология-Новосибирск» в ходе осуществления своей деятельности, отчеты по которым предоставлены не были. Комитет попросил правительство дать ответ на запрос до 21 ноября 2019 года.

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