Комитет ЖКХ заксобрания Новосибирской области составил обращение к губернатору с предложением лишить компанию «Экология-Новосибирск» статуса регоператора.
На своей страничке в Facebook, заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам регионального заксобрания Вадим Агеенко опубликовал скан обращения к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Комитет предлагает лишить организацию «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора.
В обращении сказано, что долг «Экология-Новосибирск» перед перевозчиками составляет более 700 млн рублей, что является одним из оснований для прекращения деятельности компании в качестве регоператора. Напомним, что в начале ноября первый перевозчик ТКО подал в суд на «Экология-Новосибирск».
Также в акте приведены сведения о невыполнении компанией своей работы должным образом. Из 180 000 юридических лиц, с которыми должны были заключить договоры на оказание услуг по вывозу мусора, они были подписаны только с 10 000.
Кроме того, в документе прописаны нарушения, допущенные «Экология-Новосибирск» в ходе осуществления своей деятельности, отчеты по которым предоставлены не были. Комитет попросил правительство дать ответ на запрос до 21 ноября 2019 года.