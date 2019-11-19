В квартирах чиновников города Бийска в связи с расследованием уголовного дела о халатности прошли обыски.

По данным пресс-службы следственного управления, 18 ноября органы следствия и службы безопасности провели обыски в связи с расследованием уголовного дела о халатности при сдаче в эксплуатацию жилья.

«Расследуется уголовное дело о халатности. В рамках расследования уголовного дела по фактам нарушений должностными лицами администрации города Бийска при вводе в эксплуатацию жилых помещений, построенных по программе переселения из аварийного жилья, проводятся необходимые следственные действия. Следователи СК по краю совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю проводят обыски в зданиях администрации города Бийска и по месту проживания должностных лиц», — говорится в сообщении.

Утром того же дня обыски прошли в мэрии города Бийска. Были изъяты компьютеры и документация. По информации ТАСС, это связано со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам: ул. Спекова 8, 8/1, 8/2.

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