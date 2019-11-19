Споривших за Angry Birds «Новэкс» и финскую Rovio помирил новосибирский арбитраж

Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение в споре финской Rovio Entertainment Corporation к барнаульской компании «Новэкс» и ее новосибирскому филиалу из-за нарушений прав на использование товарного знака Angry Birds.

Исковое заявление финских бизнесменов поступило в арбитраж в марте текущего года. Представители Rovio требовали взыскать с торговой сети «Новэкс» 4,5 млн рублей за 9 прецедентов нарушения исключительных имущественных прав. Речь идет о персонажах серии компьютерных игр Angry Birds, владельцем прав на персонажи которых является Rovio. Игрушки с изображением «злых птичек» в 2018 году продавались в Новосибирске и ряде других регионов компанией «Новэкс».

Финская компания обратилась к ритейлеру с требованием изъять игрушки из продажи. Торговая сеть отказалась, в итоге Rovio обратилась в арбитраж, признавший правоту истца. Ответчик обжаловал иск в вышестоящих инстанциях, однако решение арбитража было оставлено без изменений. В конце октября участники тяжбы подали заявление о заключении мирового соглашения и прекращении дела. Арбитраж мировое утвердил, прекратив исполнительное производство.

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