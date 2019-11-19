Бывший председатель СО РАН Александр Асеев намерен подать иск о защите деловой репутации после обысков, прошедших в Сибирском отделении наук.

После прошедших в зданиях СО РАН и квартирах некоторых сотрудников отделения обысков Александр Асеев намерен подать иск о защите репутации и возмещении морального ущерба.

Напомним, то 18 ноября в СО РАН проводились мероприятия органами следствия и оперативниками службы безопасности. Это было связано с обнаружением факта незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения российской академии наук Александра Асеева.

По данным портала «Академ-Онлайн», 5 лет назад коттедж был предоставлен действующему на тот период председателю СО РАН по договору соцнайма, а затем приватизирован на имя его дочери. Под уголовное преследование попал бывший управделами СО РАН Эдуард Скубневский, который подписывал указанный договор.

«Мне просто стыдно за это. Скубневский – это человек, который работал в Сибирском отделении, в Институте физики полупроводников, он был много лет замдиректора. Его все знают, абсолютно честный, порядочный человек. Я думаю, придется мне подавать встречный иск за нанесение ущерба деловой репутации и морального ущерба», — сказал ТАСС Асеев. Экс-председатель отметил, что вложил в здание значительные средства, поскольку позиционировал коттедж как площадку для приема высокопоставленных иностранных гостей.

«Я уехал на конференцию в Дубай, где делаю доклад. Это большая глупость и дурь, как и обыски у Колачевского. Вопрос этот давно решен, и все судебные разборки прошли», — заявил академик. – Кому-то неймется нагнетать истерику вокруг Академии. Все это не красит Следственный комитет», – рассказал «Газете.Ru» Александр Асеев. По словам экс-председателя, коттедж был приватизирован законно вместе с другими коттеджами Академгородка после начала реформы РАН, а работы по обновлению здания были за его счет.

Ранее дом числился за одним из академиков отделения. По версии следствия, заброшенное после его смерти здание было реконструировано за счет государственных средств и находилось в собственности РФ. Позже оно перешло в частную собственность. Стоимость дома оценивается в 67 млн рублей.

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