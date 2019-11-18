Уровень общей безработицы в Алтайском крае остается выше среднего среди других регионов России.

На пресс-конференции об этом сообщила начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

«Рынок труда в Алтайском крае достаточно стабильный. Показатель безработицы у нас на протяжении последних месяцев сохраняется на уровне 1% — это если говорить об официально зарегистрированной безработице. Уровень общей безработицы пока еще превышает среднероссийский, но значительно снижен и составляет сейчас 5%», — сказала Надежда Капура.

Начальник управления отметила, что на данный момент на одного незанятого жителя приходится 1,5-2 вакансии. По ее мнению, это является хорошим трендом.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.