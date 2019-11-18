Бывший заместитель администрации главы Советского района Новосибирска обвиняется в занятии коммерческой деятельностью и мошенничестве.

Экс-чиновник по версии следствия, в период с 22 марта 2018 года по 21 марта 2019 года вопреки установленному для муниципальных служащих запрету участвовать в управлении коммерческой организации приобрел и оформил на «подставное лицо» ООО «ЭкоСервис-Нск».

Бывший замглавы осуществлял руководство фирмой, которая заключила с МКУ «Советское» муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети территории Советского района Новосибирска. Обвиняемый обеспечивал беспрепятственное подписание актов выполненных работ, их оплату, а также в иной форме оказывал организации покровительство. По исполненному контракту на счет фирмы поступили бюджетные средства на общую сумму свыше 3, 6 млн рублей.

Кроме того, в сообщении прокуратуры сказано, что экс-чиновник покушался на хищение бюджетных средств в размере более 600 тысяс рублей, организовав изготовление, подписание и предъявление в МКУ «Советское» для оплаты от имени общества актов выполненных работ, которые в действительности организацией не выполнялись. Учреждение в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта в связи с нарушением его условий.

Бывший замглавы обвиняется по ст. ст. 289 УК РФ (участие должностного лица в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, лично и через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, с покровительством в иной форме) и ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). Дело рассмотрит Советский районный суд.

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