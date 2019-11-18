В школе № 115 запустили первую в Новосибирске систему геотермального отопления.

Школу № 115 в частном секторе Октябрьского района Новосибирска перевели на геотермальную систему отопления – образовательное учреждение теперь отапливается с помощью энергии земли. Инновационный проект реализован по поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

«Эта мера была вынужденной – в данной части Октябрьского района отсутствует теплоцентраль. С 1996 года школа отапливалась дизелем. Здание котельной с горючими материалами находилось в непосредственной близости к образовательному учреждению, поэтому главным для нас было обеспечить безопасность детей. Было принято решение использовать альтернативный источник тепла. На сегодняшний день все работы по установке оборудования закончены, и в школе функционирует новая система отопления», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Теперь на территории школы находятся 46 скважин глубиной 70 метров. «Если эксперимент будет удачным, мы планируем такие же системы внедрить, например, на территории загородных лагерей. Прежде всего тех, которые работают в летний период», – отметил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Стоимость проекта, реализованного при участии департамента образования мэрии Новосибирска и департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, составила 12,7 млн рублей.

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