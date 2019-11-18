Организаторы конференции «Политический сезон-2020 в Новосибирской области» обещают наполнить её не только актуальным, но и уникальным контентом. На «закрытой» площадке специалисты со всей страны обменяются с участниками мероприятия наработанным опытом и информацией для «внутреннего использования».

22 ноября в отеле Domina в Новосибирске Институт политики и технологий проведёт свою вторую конференцию. На этот раз она будет посвящена главным трендам и перспективам политического сезона-2020 в Новосибирской области. Хотя директор ИПит Татьяна Косачёва считает, что информация, которая будет представлена на сессиях, полезна участникам выборных процессов и из других регионов. По словам организаторов, места забронировали гости из разных городов Сибири.

«Впереди большой выборный цикл. Речь и о Новосибирской области, кампаниях 2020 в Законодательное собрание, городской Совет депутатов и так далее. В 2021-м избираются депутаты Госдумы, что естественно, волнует не только наш регион. В преддверии таких событий важно понимать, как складывается политическая ситуация, как будут себя проявлять те или иные политических силы и игроки. Новосибирск в этом смысле занимает новаторское место», — отмечает Татьяна Косачёва.

Своим опытом с участниками конференции поделятся специалисты из Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Омска, Москвы, Санкт-Петербурга. Среди них политики, политтехнологи, политические консультанты, социологи, политические обозреватели, научные сотрудники. Некоторые из них работали на выборах в самых разных точках страны.

Конференция делится на три сессии. Сначала в формате круглого стола расстановку сил перед выборами в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска обсудят лидеры партийных отделений, депутаты, редакторы деловых изданий и специалисты в области политических технологий и исследований. Модерировать круглый стол будет заведующий отделом политологии в INDEM Foundation, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Юрий Коргунюк.

Модераторами второй, «закрытой», части станут политтехнологи Андрей Максимов и Валерий Чебеков. На этой сессии спикеры расскажут о технологических трендах, раскроют кейсы, собственные практики. На итоговой части будет представлен, например, краткий анализ результатов рейтинга избираемости новосибирских депутатов.

«В Новосибирске давно не было политтехнологических конференций с участием экспертов со всей страны, с опытом работы в самых разных сферах — от выборных процессов до PR и GR, специалистов-теоретиков и практиков. Если бы не печальные события, на конференции присутствовал бы лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев, который, безусловно, был способен повысить градус накала дискуссии. (Никита Исаев умер от остановки сердца 16 ноября — «Континент Сибирь»)», — говорит Татьяна Косачёва.

Политтехнолог, эксперт по PR и GR коммуникациям Алёна Август поднимет на конференции тему коммуникаций в электронном пространстве между властью и населением. «В последние годы политические процессы оказались слишком зарегулированными. Зачастую региональные и местные власти подходят к выборным технологиям не слишком креативно. Между тем необходимо учиться работать с электоратом в разном пространстве, в том числе электронном. Мало просто выложить пару строк интернет, например, об установке сушки для белья. На самом деле, кому-то эта сушка во дворе действительно нужна, Россия — очень разная. Но нужно думать, как информация будет воспринята, учитывать психологию. Как сочетать электронное общение и живое, лучше которого пока ничего нет, — это очень важно. И об этом я хочу поговорить», — рассказала корреспонденту «Континента Сибирь» Алёна Август.

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