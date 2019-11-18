18 ноября губернатор Новосибирской области провел рабочую встречу с руководителем драматического театра Сергеем Афанасьевым.

По итогам беседы глава региона поручил министерству культуры оказать помощь мэрии города в вопросе финансирования деятельности НГДТ. Также губернатор дал распоряжение мэру решить вопрос с арендой помещений для театра.

Кроме того, Андрей Травников заявил, что область готова в следующем году выделить средства из регионального бюджета на начало строительных работ по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер» для размещения в нем Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева.

Также на своей странице в Facebook депутат госдумы РФ Вера Ганзя написала о том, что на ремонт здания новосибирского драмтеатра выделены средства. «Вопрос по реконструкции здания театра решен. Средства запланированы. Региональный бюджет готов дать 82 млн рублей уже в 2020 году», – сказано в сообщении.

Ранее «Континент Сибирь» писал о намерении Сергея Афанасьева покинуть пост руководителя театра, так как условия для нормального функционирования культурного учреждения отсутствовали. Член совета по культуре и искусству при президенте РФ и актер Евгений Миронов подписал письмо-обращение к губернатору региона Андрею Травникову с просьбой сохранить театр. В документе свои подписи поставили еще восемь руководителей российских театров.

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