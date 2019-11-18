Власти Кузбасса субсидируют из регионального бюджета перевозку пассажиров на туристическом электропоезде «Шерегеш-экспресс».

Компании-перевозчику не удается покрывать расходы в ходе своей деятельности, говорится в сообщении ТАСС. Стоимость взрослого билета на электропоезд составляет от 154 до 309 рублей. Вследствие этого, местные власти предоставят перевозчику субсидии из регионального бюджета.

Также в пресс-службе администрации региона пояснили, что размер субсидии будет зависеть от числа фактически перевезенных пассажиров. На данный момент конкретной суммы не установлено.

«Шергеш-экспресс» начал свою работу в этом сезоне 16 ноября. Он проходит маршрут по точкам Прокопьевск-ОП 343 км-Новокузнецк-Осинники-ОП 405 км-Калтан-Малиновка-Мундыбаш-Чугунаш.

Шерегеш – город в Кемеровской области, являющийся крупным курортном Сибири. За время его работы (ориентировочно с ноября по апрель) горнолыжный центр посещают около 1 млн человек.

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