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Новосибирская сеть кофеен Сoffee Collective вышла в Шерегеш
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Управляющий «Холидея» оспорил сделки должника на сумму более 100 млн рублей
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Мэр официально подтвердил назначение директора Новосибирского центра домашних животных
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Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте СФО составляет 88%
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Глава новосибирского НИИТО обратился с открытым письмом к общественности и депутатам Заксобрания
Генеральный директор и владелец Сибирского офиса компании «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления
Директор «ИнтерПроект»
Предприниматель, основатель компании «Океан вкусов»
Генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА» (сибирское экспортно-импортное агентство), управляющий филиалом «Новосибирский» Банка Глобэкс с 2006 по 2014-й год
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