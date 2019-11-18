16 ноября 2019 года вместе с открытием горнолыжного сезона 2019-2020 сеть Сoffee Collective вышла за пределы Новосибирска, открыв свою пятую кофейню в Шерегеше.

Проект заработал в горнолыжном комплексе Шерегеш на площадях нового сервисного центра, построенного в рамках модернизации инфраструктуры курортного поселка. Это второй брю бар Сoffee Collective — первый открылся 1 июля в деловом центре “Ланта” в Новосибирске. Как поясняет основатель сети Алексей Нагибин, меню брю баров практически полностью идентично полноформатным кофейням, с ориентацией на отдачу с собой. Кофейня в Шерегеше имеет 25 посадочных мест, непосредственно перед ней парковка на 2000 машин и подъемник на гору.

Сеть Coffee Collective на сегодня включает в себя 3 полнофункциональных кофейни и один брю бар в Новосибирске. Также сеть выступила инициатором создания в Новосибирске Университета кофе. Основателем Coffee Collective является Алексей Нагибин, который до запуска проекта работал директором по развитию сети Travelers Coffee.

Как отмечают в Сoffee Collective, в настоящий момент в поселке Шерегеш проживает порядка 10000 жителей, а туристический трафик превышает 1 000 000 в сезон, который как правило длится с ноября по март. На открытие горнолыжного сезона приезжал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Стоит отметить, что ранее сектор «Е» Шерегеша выкупила группа новосибирских бизнесменов, среди которых генеральный директор ГК «Ависта Модуль Инжиниринг» Вадим Кулубеков и основатель сети батутных центров Coober Никита Слесаренко.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.