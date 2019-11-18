В следующем году планируется открыть еще 15 межрегиональных маршрутов прямого авиасообщения из аэропорта «Толмачёво».

По данным пресс-службы, список участников масштабного проекта по развитию инфраструктуры новосибирского аэроузла расширяется. Об этом 18 ноября по итогам прошедшей в минувшую субботу стратегической сессии Министерства транспорта РФ сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, что проект реконструкции «Толмачево» будет реализован к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, к проведению в Новосибирске МЧМ по хоккею с шайбой на льду в 2023 году. Строительство будет идти за счет средств акционеров (до 2025 года – порядка 19,7 млрд рублей). К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до десяти миллионов человек в год.

«Мы уже сформировали определённые планы на 2020 год с нашими коллегами, руководством регионов в разных частях страны, ожидаем, что в следующем году ещё 15 городов будут связаны прямым авиасообщением с Новосибирском. В целом, согласно амбициозным планам наших авиаторов, после завершения реализации большой комплексной программы реконструкции аэропорта, Новосибирск будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть аэропорт. Цель достойная того, чтобы объединить наши усилия, сконцентрировать ресурсы на ее достижении», — сказал Андрей Травников.

В рамках работ по реконструкции аэропорта планируются мероприятия по ремонту привокзальной площади и подъездных путей, сооружений инженерно-технического обеспечения и внутриплощадочных сетей, строительство нового терминального комплекса и комплексов взлетно-посадочных полос.

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