Центральный районный суд Новосибирска продлил срок домашнего ареста экс-директору клиники Мешалкина Александру Караськову и его супруге Ирине Бойцовой еще на два месяца.

Срок домашнего ареста бывшему руководителю Национального медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина (НМИЦ), академику РАН Александру Караськову и его жене Ирине Бойцовой продлен до 18 февраля, передает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

Мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест супругам была изменена по ходатайству следствия, с которым они начали сотрудничать в августе этого года.

Напомним, что Александр Караськов, Ирина Бойцова, а также его бывший заместитель Евгений Покушалов проходят по делу о хищении средств в размере более 1,3 млрд рублей.

16 мая Минздрав РФ уволил с поста директора НМИЦ академика РАН Караськова, руководившего клиникой с 1999 года, назначив затем исполняющим обязанности директора клиники главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Александра Чернявского.

О том, как клиника справляется с непростыми для нее временами, Александр Чернявский рассказал в интервью «Континенту Сибирь».

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