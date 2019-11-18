Следственные органы и оперативники службы безопасности проводят обыски в СО РАН. Мероприятия связаны с незаконной приватизацией имущества.

Как сообщает «Академ-Онлайн», сегодня, 18 ноября в зданиях и в квартирах некоторых сотрудников СО РАН проходят обыски. Это связано с обнаружением факта незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения российской академии наук.

По данным источников указанного издания, возбуждено уголовное дело по факту нелегального присвоения государственного имущества – дома на ул. Мальцевой, рядом с утиным прудом. 5 лет назад коттедж был предоставлен действующему на тот период председателю СО РАН по договору соцнайма, а затем приватизирован на имя его дочери. С 2014 года недвижимость принадлежит ей.

Ранее дом числился за одним из академиков отделения. Заброшенное после его смерти здание было реконструировано за счет государственных средств и находилось в собственности РФ. Позже оно перешло в частную собственность. Стоимость дома оценивается в 70 млн рублей.

По информации портала, под уголовное преследование попал бывший управделами СО РАН, который подписывал договор соцнайма. Пока он находится в статусе подозреваемого в деле о превышении должностных полномочий. На сайте СО РАН председателем отделения наук с 2008-2017 числится академик Александр Асеев. Управление делами в то время возглавлял Эдуард Скубневский.

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