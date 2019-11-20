Новый официальный дилер Mercedes-Benz в Омске — компания «Евразия-Премиум» — провел мероприятие для женской аудитории немецкого премиум-бренда.

Напомним, что глобальная инициатива She’s Mercedes запустилась в России в сентябре 2017 года.

She’s Mercedes – это статьи и онлайн-сообщество, интересные мероприятия и новые предложения по управлению автомобилем, которые разработаны специально для женщин. Как отмечают в российском представительстве марки, инициатива She’s Mercedes создана для того, чтобы вдохновлять и объединять женщин, поддерживать их в желании раскрыть свой потенциал. На сегодня значительная часть аудитории Mercedes-Benz приходится именно на прекрасную половину человечества.

Как пояснила «Континенту Сибирь» руководитель по корпоративным коммуникациям «Мерседес-Бенц РУС» Марина Илларионова, раз в полугодие все дилеры Mercedes—Benz в России проводят мероприятия для своей женской аудитории в рамках этой инициативы. Как правило формат предполагает бизнес-завтрак, мастер-класс, public talk и прочие активности, концепцию которых каждый дилер определяет самостоятельно.

Напомним, что в техническом режиме дилерский центр «Евразия-Премиум» начал работу в конце июля 2019 года. Торжественное открытие салона, отвечающего самым последним стандартам марки, прошло с участием главы российского представительства марки Mercedes-Benz Хольгера Зуффеля 9 октября и ознаменовалось интерактивной презентацией AMG GT 63 S, а также световым и лазерным шоу. На сегодня ГК «Евразия-Моторс» является официальным дилером Mitsubishi, Nissan, Datsun, Hyundai, Renault, Volkswagen, KIA, Skoda, Mercedes—Benz в Омске.

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