Управляющий «Холидея» оспорил сделки должника на сумму более 100 млн рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося «Холидея» подал в арбитражный суд серию исков, оспорив более трех десятков сделок компании-должника. В том числе, управляющий требует вернуть в конкурсную массу около 51 млн рублей от инициатора банкротства «Холидея», бизнесмена Александра Карева.

Сообщения о подаче исков опубликованы конкурсным управляющим ООО «Компания Холидей» Трофимом Кузнецовым на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Иски предъявлены компаниям и индивидуальным предпринимателям, совершавшим сделки с «Холидеем», суммы требований – от полумиллиона до 10 млн рублей. Самый крупный иск в сумме около 51 млн рублей предъявлен индивидуальному предпринимателю Александру Кареву. Напомним, бизнесмен Александр Карев потребовал признать «Компанию Холидей» несостоятельной в мае 2017 из-за долга в размере более 67 млн рублей.

В своих заявлениях Трофим Кузнецов поясняет, что ответчики – кредиторы «Холидея» — получили оспариваемые денежные средства вне очереди, «в обход требований иных кредиторов и очередности». Конкурсный управляющий уточняет, что общая сумма неисполненных должником обязательств перед другими кредиторами, требования которых были включены в реестр и подлежат первоочередному удовлетворению, превышает 15 млрд рублей. В списке этих кредиторов фигурируют компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», «Президент-алко», «Компания Планета Вин» и другие.

ГК «Холидей» являлась одним из крупнейших продуктовых ритейлеров Сибири. Ключевым бенефециаром группы считается председатель совета директоров «Холидея» Николай Скороходов, учредитель и директор «НСК Холди». Компания «Холидей» была признана банкротом в феврале текущего года, сумма требований кредиторов, в числе которых Сбербанк и Альфа-Банк, превышает 14 млрд рублей. Банкротные иски также предъявлены самому Николаю Скороходову, который выступал поручителем по банковским кредитам «Холидея».

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