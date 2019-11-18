В 2019 году товарооборот по Сибирскому федеральному округу составил около 35 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ), внешнеторговый оборот по СФО за 9 месяцев 2019 года составил 34,9 млрд долларов. За указанный период стоимостные показатели товарооборота и экспорта относительного прошлого года увеличились, а импорта – уменьшились.

В торговле со странами дальнего зарубежья преобладает экспорт, а со странами СНГ – импорт. Из указанного стоимостного объема в 34,9 млрд долларов более 81% товарооборота приходится на экспорт (28,4 млрд долларов), около 19% — на импорт (6,5 млрд долларов). При этом доля стран дальнего зарубежья в товарообороте округа остаётся лидирующей и составляет 88%, доля стран СНГ – более 12%. По отношению к периоду 2018 года товарооборот со странами дальнего зарубежья увеличился на 2,5%, а со странами СНГ – снизился на 2,3%.

В число стран – основных торговых партнёров по-прежнему входят Китай (19% от стоимостного объёма внешнеторговых операций округа), Нидерланды (10%), Германия, Япония и Республика Корея (по 6%), Тайвань (Китай) и Казахстан (по 5%), США (4%), Турция и Украина (по 3%).

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