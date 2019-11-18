16 ноября в Новосибирске прошла самая масштабная в регионе конференция по маркетинговым коммуникациям «Груша». На этот раз местом ее проведения стал отель Marriott в центре Новосибирска. Количество зарегистрированных участников превысило 500 человек.

Конференция «Груша» проходит в Новосибирске c 2013 года. Ее организатором является коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». Руководителем программного комитета «Груши» является председатель совета директоров «АГТ-Сибирь» Егор Егошин.

В этом году конференция состояла из двух основных потоков. Открыл «Грушу» продюсер компании SILA SVETA Илья Самохвалов, который рассказал о Wow-событиях как инструменте нестандартной коммуникации бренда с аудиторией, проиллюстрировав это на конкретных наглядных примерах.

Высокий интерес аудитории вызвало выступление Марии Заикиной, PR-директора компании OZON и экс-PR-директора «Связного» и «Рольфа». Она рассказала об изменяющейся роли PR в бизнесе, о переходе к Chief Reputation Officer, о KPI для пиарщиков и о том, почему эффективность сегодня не измеряется количеством упоминаний.

Одним из наиболее ярких и заметных выступлений конференции стала презентация руководителя отдела маркетинга сети Fit Service Екатерины Горнаевой, которая рассказывала об опыте взаимодействия с федеральными Youtube-блогерами от Юрия Дудя до Эрика Давидыча, о бюджетах, выделяемых на это, эффективности и различных подводных камнях.

Управляющий партнер ЮК «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева поведала об антикризисных коммуникациях с точки зрения юриста на примере трех очень любопытных кейсов – корпоративном конфликте Travelers Coffee, банкротстве «Холидея», войны между Family и «Чистой Водой».

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Директор по маркетингу известной омской сети Skuratov Coffee Мария Борцова в этот раз рассказывала не о кофе или кофейной культуре, а о том, почему любит Омск, почему не планирует оттуда уезжать, и как эта любовь к городу трансформировалась в такой проект, как Камергерский переулок. Участники могли увидеть, какую роль играет маркетинг территории для бизнеса и общества сегодня.

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Маркетолог, партнер Анны Бабич по онлайн-школе самооценки Наталья Федорова выступала последней, но именно ее презентация оказалась одной из самых интересных и структурированных. Она поведала о том, какие заработки приносит школа, как устроена воронка продаж, и что это все дает, позволяя слушателем «примерить» эту модель на любом бизнесе, будь то барбершоп или онлайн-курсы.

Нововведением этого года стало и появление специальной экспериментальной площадки для блогеров. Модератором площадки выступил руководитель digital-направления в агентстве «АГТ-Сибирь» Андрей Шавнев. Лидеры мнений обсудили с бизнесом, что происходит в сегменте блогерства. Эффективны ли местные блогеры в рекламе, нужно ли заводить отдельные бюджеты под блогеров мелкому бизнесу, и как грамотно построить взаимодействие, которое было бы интересно обеим сторонам.

Также дважды в течение конференции проходил мастер-класс Александра Черезова, посвященный тому, как создавать видеоконтент для соцсетей.

Видеозаписи большинства выступлений «Груши» будут позднее доступны на канале конференции в YouTube.

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