Стартовал 2-й турнир Новосибирской лиги школьников Александра Солодкина-младшего

В Татарске с 12 по 14 ноября прошли игры 2-го турнира Новосибирской лиги школьников бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина. На соревнования в один из наиболее отдаленных районов Новосибирской области приехали спортсмены из сибирских регионов.

В Татарский район приехали школьники из Красноярского и Алтайского края, Томской и Новосибирской области.

“Мы решили организовать у себя эти соревнования, потому что хочется, чтобы и в нашем отдаленном районе, а это 460 км от Новосибирска, прошло такое масштабное спортивное мероприятие. Хотим, чтобы наши спортсмены смоли как поделиться своим опытом, так и перенять его у спортсменов из других регионов”, — рассказал заместитель директора МАУ “Комплекс спортивных сооружений” Андрей Кушкумбаев.

В этот раз сыграли 14 команд, в прошлом турнире участвовало 12. “На втором турнире, посвященному Дню народного единства, который проходит под эгидой Новосибирской лиги школьников Александра Солодкина, участвовали 9 команд юношей и 5 команд девушек”, — рассказал президент новосибирской баскетбольной лиги школьников Александр Усачев.

По словам Александра Усачева, девушки сыграли “по самой справедливой системе в мире — “в круг”. Для юношей, поскольку команд 9, пришлось разработать формулу с системой плей-офф.

Турнир прошел в спорткомплексе “Космос”. “Вместе с Николаем Гавриловичем Болтавой (бывший завотделом сельского спорта управления физкультуры и спорта Новосибирской области, — “КС”) мы приехали сюда 15 лет назад и с бывшим главой Татарского района Валерием Носковым пришли в этот зал, в то время это был разрушенный кинотеатр — теперь это один из лучших спортзалов Новосибирской области”, — вспоминает почетный президент БК “Локомотив”, заслуженный тренер РФ, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, судья всесоюзной категории Александр Солодкин-старший.

По итогам соревнований, среди девушек на первое место вышла команда из Томской области (Колпашево), среди юношей — школьники Алтайского края (Славгород). Закрытие турнира состоится в п. Горном Новосибирской области в феврале 2020 года.

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