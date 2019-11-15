Аграриям Новосибирской области за последний год из областного бюджета перечислено 897 млн рублей. Средства покроют расходы, связанные с техникой.

Как сообщает пресс-служба, в этом году регионом было приобретено почти 1500 новых сельхозмашин. Указанная сумма была направлена на компенсацию расходов на технику. Средства поступи из областного бюджета.

Напомним, что Новосибирская область направила в минсельхоз России заявку для участия региона в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Проект утвержден в этом году. Программа начнет работу с 2020 года.

На реализацию госпрограммы в регионах РФ в федеральном бюджете заложено около 36 млрд рублей. Средства будут направлены на создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильём, на развитие рынка труда, создание социальной инфраструктуры в сельских районах.

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