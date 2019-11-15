Дело обвиненных в рэкете депутатов из поселка под Новосибирском передали в суд

Прокуроры Колыванского района Новосибирской области передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении местных депутатов. По версии следствия, народные избранники избивали местных бизнесменов и вымогали у них ГСМ.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, фигурантами по делу проходят депутат и экс-депутат Скалинского сельсовета Колыванского района. Им предъявлено обвинение в принуждении к отказу от совершения сделок и вымогательстве с применением насилия. По версии следствия, народные избранники совмещали депутатскую работу с бизнесом в сфере общепита. Летом 2018 года они вывезли своего конкурента в безлюдное место, потребовав закрыть кафе в поселке Скала. Коммерсант отказался, за что «был избит и демонстративно возвращен обратно для устрашения близких и работников кафе». «В результате противоправных действий закусочная была закрыта», — пояснили в Генпрокуратуре. Кроме того, один из депутатов по угрозой применения насилия вымогал у другого сельского бизнесмена тонну дизельного топлива, а, получив отказ, избил предпринимателя. Дело депутатов-соучастников рассмотрит Колыванский районный суд.

Напомним, в феврале прошлого года жители поселка Скала вышли на народный сход, потребовав защитить местных бизнесменов от насилия депутатов сельсовета. Видео с противостоянием жителей Скалы и народных избранников, выложенное в интернете, получило широкий общественный резонанс. По данным новосибирского обкома КПРФ, речь идет о депутатах Алексее Гуриновиче и Сергее Сидоренко. В марте текущего года, как уточняют в обкоме, Сергей Сидоренко отказался от мандата.

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